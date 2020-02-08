وزارة التعليم تتابع استعدادات عودة الدراسة ببلدية أبوسليم

المراقبة بالتنسيق مع وزارة التعليم تعمل علي تنفيذ خطة دراسية. [تعليم الوفاق]

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مساء الجمعة، خلال زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم بطرابلس، الأعمال الجارية التي تقوم بها مراقبة التعليم بالبلدية ومصلحة المرافق التعليمية لضمان عودة مدروسة ومستقرة وآمنة للدراسة بالبلدية يوم غد الأحد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل تفقد تجهيز مدرسة التحرير التي انتهت المصلحة من صيانتها لتستقبل عدداَ من المدارس المقفلة بالبلدية، كما تفقد سير العمل بالقسم المالي الذي يعكف على إعداد وتجهيز علاوة الحصة استعداداَ لصرفها في حسابات المعلمين خلال اليومين القادمين بعد التنسيق الذي قام به الوكيل من خلال لقائه مراقب الخدمات المالية طرابلس في الأسبوع الماضي.

وتقدم الوكيل بالشكر والتقدير لمراقب تعليم أبوسليم وكل العاملين بالمراقبة لمواصلتهم العمل دون انقطاع حتى في أيام العطلات الرسمية من أجل خلق ظروف مهيأة ومناسبة لعودة سريعة لجميع التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة في هذه البلدية. محتوى ذو صلة «باشاغا» يترأس اجتماعاً أمنياً من جانبه تقدم مراقب تعليم أبوسليم محمود الرايس، بالشكر لبلدية أبوسليم ولجنة الأزمة ومصلحة المرافق التعليمية لتعاونهم التام مع المراقبة في خطتها لعودة الدراسة بالبلدية بعد توقفها بسبب العدوان علي طرابلس، مطمئنا أولياء الأمور بأن المراقبة بالتنسيق مع وزارة التعليم تعمل علي تنفيذ خطة دراسية معدلة وخاصة لاستكمال العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه المنطقة.

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