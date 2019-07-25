وزارة التعليم تستعين بأخصائي تغذية لمناقشة مكونات وجة إفطار طلبة الشهادة الثانوية

التقت اللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم بتوفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية أمس الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس، وذلك لمناقشة مكونات الوجبة بحضور أخصائي التغدية السني محمد السني.

حيث حرى خلال الاجتماع وضع آلية لعملية توزيعها حسب عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات ومراعاة المساحة الجغرفية بين المقار اﻻمتحانية.

كما دعت اللجنة الشركات المختصة في مجال الخدمات التموينية في المشاركة عطاء توفير وجبات إفطار بضرورة تقديم عروضهم للوزارة في موعد أقصاه 28 يوليو القادم.

يُذكر أن الوزارة خصصت وجبة اإفطار للطلبة الممتحنين بغية التخفيف من ضغط اﻻمتحانات والتوتر الذي قد يتعرض إليه الطلبة خلال فترة اﻻمتحان.