وزارة التعليم.. تستقبل الملاكات الوظيفية من المراقبات وفق الموعد المحدد

وكيل التعليم يتابع سير العمل باللجان الفرعية المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية [صحيفة الصباح]

قام وكيل وزارة التعليم عادل جمعة رفقة ابوبكر الهاشمي مدير إدارة الاحتياط العام محمود الوندي مدير إدارة رياض الأطفال احمد مسعود مدير إدارة التعليم الأساسي أعضاء اللجنة المركزية للملاك الوظيفي بمتابعة سير العمل باللجان الفرعية المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020/2019م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الزيارة شملت لجنة مراقبات تعليم جنزور وحي الأندلس وطرابلس المركز والتقت اللجنة المركزية خلال جولتها التفقدية عدد من مدراء المدارس والذين حضروا لتسليم الملاك الوظيفي الخاص بمؤسساتهم.

وقد استمعوا لكافة الملاحظات والتوصيات الخاصة بالملاك الوظيفي.

وأكد ابوبكر الهاشمي مدير إدارة الاحتياط العام بأن إدارته ستستقبل الملاكات الوظيفية من المراقبات وفق الموعد المحدد من الوزارة وفق الشروط والضوابط الموضوعة بالخصوص مؤكدا بأن اللجنة المركزية لن تستقبل أي ملاك غير مكتمل العدد وسيخضع للتدقيق وإحالته لوزير التعليم لاعتماده.