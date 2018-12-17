وزارة التعليم تضع آلية لاستكمال مكافاءت الامتحانات

التقى يوم أمس الأحد وكيل وزارة التعليم بمقر الوزارة مع المراقب المالي العام ومدير مكتب المراجعة الداخلية ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وفريق القسم المالي.

حيث خصص الاجتماع لوضع آلية لاستكمال مكافاءت الامتحانات للعام الدراسي 2018/2017م، وتنظيم العمل داخل القسم المالي وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية وتسريع وتيرة العمل داخل الديوان.

من جهة أخرى نفى وكيل وزارة التعليم ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن نية الوزارة في اعتماد المناهج المصرية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بليبيا مؤكداً أن الاجتماع مع وزير التعليم المصري لم يتعد تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.