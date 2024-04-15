التربية والتعليم تعلن استئناف الدراسة اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، “استئناف الدراسة اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر أبريل الجاري”.

وذكرت الوزارة في بيان لها، “أن هذا الأسبوع سيكون مخصص للنشاط المدرسي بكافة مراقبات التربية والتّعليم، وذلك وفقا لما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023م، بشأن تحديد مواعيد الدّراسة والاِمتحانات لجميع المراحل التعليمية، للعام الدراسي 2023 – 2024”.