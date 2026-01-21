التعليم العالي توقف قبول الطلبة الجدد بـ«التخصصات الطبية»

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بقصر تدريس تخصصي الطب البشري والصيدلة على الجامعات العامة الليبية فقط، إلى حين صدور تشريعات تنظم هذه العملية.

كما نص القرار على إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذين التخصصين بمؤسسات التعليم العالي الخاص للعام الدراسي 2025–2026.

وكلف القرار إدارة التعليم العالي الخاص بحصر الطلبة المسجلين حاليا في التخصصات الطبية، ومتابعة تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان جودة التعليم الطبي والصيدلي في ليبيا، وسط ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم الخاص دون وجود معايير واضحة للتدريس والتقييم.

ويهدف القرار إلى توحيد مستوى التعليم الطبي، وتفادي تفاوت الكفاءة بين خريجي الجامعات العامة والخاصة، بما ينعكس إيجابا على القطاع الصحي في البلاد.