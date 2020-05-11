وزارة التعليم تُدشّن منظومة علاوة الحصة الإلكترونية

دشن وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، منظومة علاوة الحصة الإلكترونية التي يُشرف على تنفيذها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وتقدم الوزير بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذه المنظومة والتي ستساهم بشكل كبير في صرف العلاوة في موعدها ولكافة مستحقيها، وستُعالج كافة السلبيات التي صاحبت صرف العلاوة العامين الدراسيين الماضيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.

من جانبه قدم مدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور يوسف أبوزويدة، شرحًا مفصلًا عن المنظومة ودورها في تسهيل كافة الإجراءات المالية للمعلمين والإدارية لمراقبات التعليم. محتوى ذو صلة تعليم «الوفاق» تُناقش الضوابط النهائية لخطة استئناف الدراسة وفي كلمة لرئيس لجنة علاوة الحصة عبدالفتاح الفاضلي، أكد الدور الذي ستقوم به المنظومة إلى جانب الشق المالي من خلال معرفة الهدر المدرسي المتمثل في حصص الغياب وعددها ونسبتها في كل مدرسة ومراقبة والذي سيساعد الوزارة في معرفة هذه المعطيات. هذا وشدّد وكيل الوزارة عادل جمعة في كلمته على ضرورة التزام المراقبات بمخاطبة المدارس بضرورة الدخول للمنظومة وملء العلاوة لمستحقيها ضمانا لحقوقهم، مشيراً إلى أن يوم الـ21 من مايو القادم الموعد النهائي للإدخال.

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