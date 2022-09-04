وزارة التعليم تُطلق مشروع «لا فرق»

أطلقت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، مشروع (لا فرق) لِدَعم وتعليم واندماج الفئات الخاصة بين إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة ومكتب مُنظّمة الأمم المُتّحدة للطفولة “يونسيف” في ليبيا.

وحضر إطلاق برنامج المشروع الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات بمركز تدريب وتطوير التعليم في طرابلس، مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي، ومدير قسم التعليم بيونسيف فينيسالي، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم علي الوافي، ومدير مصلحة التفتيش التربوي سعد القمودي، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش.

ويستهدف المشروع عدد 12 مدرسة موزّعة على 6 مراقبات تعليمية بعدد من البلديات تغطي كامل التّراب الليبي، بهدف تهيئة المداخل وصيانة المرافق الصحية بمدارس الاندماج وتجهيزها بغرف التعلم المتفاعل “المونتيسوري” للطلاب الذين يُواجهون صعوبة التعلم، ورفع كفاءات المعلمين بالمدارس المستهدفة وتبادل الخِبرات بين وزارة التربية والتعليم ووزارات التعليم بدول الشرق الأوسط فيما يخص عمليات الاندماج بالمدارس، بحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم.