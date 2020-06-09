وزارة التعليم تُناقش خطوات بداية العام الدراسي

التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع عدد من تنسيقيات المنطقتين الوسطى والغربية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاجتماع ناقش النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال بداية العام الدراسي الحالي وكيفية تفعيل العمل عليها وجدولتها وفق ظروف البلاد الحالية.

وأكد الوكيل على ضرورة عقد لقاءات دورية لمتابعة عمل الوزارة بخصوص تنفيذ مطالب المعلمين. وتم الاتفاق أيضاً على عقد لقاء موسع مع وزير التعليم لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالمعلم وظروفه بشكلا عام واعتبار ذلك مسؤولية تقع علي عاتق الجميع.