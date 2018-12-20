وزارة التعليم تُناقش ميزانية تنمية التعليم في ليبيا للعام 2018

قام وزير التعليم عثمان عبد الجليل بمقر وزارة التعليم وبحضور وكيل الوزارة عادل جمعة ومديري إدارات التخطيط والمالية والدراسات العليا بمتابعة سير العمل بالمراكز والهيئات والمصالح التابعة للوزارة.

حيث ذكر وزير التعليم أن متابعة سير العمل بالمراكز والهيئات والمصالح التابعة للوزارة سيتم بشكل دوري، من أجل تحقيق أهداف الوزارة عن طريقها، مضيفاً بأن هذا الاجتماع خصص لمناقشة ميزانية التنمية للعام 2018 م، من حيث ما تم تفويضه وتسييله، والأسباب وراء تأخير بعض الجهات.

من جهته أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة أن وزارة المالية ستعطي الأولوية لوزارة التعليم في تسييل كافة التفويضات المالية الصادرة من وزارة التخطيط.