وزارة التنمية تستعرض المشاريع التنموية مع عمداء البلديات

عقد وكيل وزارة التنمية المحلية بحكومة الوحدة الوطنية محمد الدرسي، اجتماعًا مع عمداء بلديات الرياينة، الرحيبات، الرجبان، والحرابة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالعمل البلدي، أبرزها استعراض المشاريع التنموية المقترحة والتحديات التي تعترض تنفيذها.

كما تم بحث سبل حل هذه التحديات بما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، أكد الدرسي على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقها.

كما ثمن الجهود المبذولة من قبل البلديات لمعالجة المختنقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين البلديات والإدارات المعنية بالتنمية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع البلديات وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المختلفة.