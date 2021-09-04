وزارة الثقافة تبحث تعزيز التبادل الثقافي مع تركيا

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، أوجه التعاون في المجالات الثقافية، وفرص تعزيز التبادل الثقافي بين ليبيا و تركيا وسبل دعمها وتنميتها.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الوزارة بطرابلس، على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الثقافية الليبية التركية، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وتمتين التواصل بين مثقفيها، وتنفيذ برامج مشتركة.

من جانبه أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الثقافية بين البلدين ، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وفي إطار هذا اللقاء، تم طرح بعض التعديلات على مشروع مذكرة التفاهم المقدّم من الجانب التركي للتعاون الثقافي، والتي من المزمع التوقيع عليها قريبا، وفي هذا الخصوص أكدت الوزيرة على أهمية فتح مراكز ثقافية تركية في المدن المركزية في دولة ليبيا، وإعادة تفعيل عمل المركز الثقافي الليبي في أنقرة ، لتكون حلقة الوصل الداعم لهذا التعاون الثقافي بينهما.

وفي ختام اللقاء، أثنى السفير على حفاوة الترحيب ورحب بمقترحات الوزيرة مبديا استعداده لتسهيل كافة الإجراءات للبدء الفعلي في التعاون الثقافي، وتبادل كل من الوزيرة والسفير بعض الهدايا الرمزية التي تُعبّر عن التراث الثقافي للبلدين الصديقين.