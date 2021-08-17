وزارة الثقافة تبحث دعم النشاط الثقافي وتنمية الخطاب المعرفي

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس، لقاء تواصليا مع خبراء العمل الاجتماعي والتنمية المعرفية وعدد من منظمات المجتمع المدني.

ويأتي اللقاء لمناقشة برنامج عمل وفق الخطة الإستراتيجية للوزارة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الثقافة.

وتم خلال اللقاء تناول عدة محاور منها تنمية الخطاب المعرفي السياسي والاجتماعي, والثقافة ودورها في تنمية المجتمع، كما قُدِمت خلال اللقاء مبادرة دعم المراكز الثقافية في تنمية الخطاب المعرفي والاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، في كلمة خلال اللقاء، حرص الوزارة على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتأخذ دورها ضمن برنامج عملها وان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية معنية برعاية ثقافة المجتمع وعلاقاته المجتمعية اليوم وغداً.

وعبرت اليدة الوزيرة عن سعادتها بجهود خبراء العمل الاجتماعي والتنمية المعرفية في مبادرتهم لتوصيل الثقافة للمراكز الثقافية وتنمية الخطاب المعرفي التي يجب دعمها من قِبل مؤسسات الدولة، حتى تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها.

وأوضحت عثمان أن الوزارة مستعدة لدعم المبادرة وترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإقامة الجسور مع كل المبدعين والمثقفين من أبناء الوطن، مشيرة إلى ضرورة العمل التوعوي الثقافي على أرض الواقع.

هذا وتم خلال اللقاء، الاتفاق على استمرار التواصل من أجل تبادل الآراء والأفكار والتنسيق في البرامج ذات الاهتمام المشترك، لوضع شراكة عمل إستراتيجية بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وخبراء العمل الاجتماعي لتجعل من موضوع الثقافة قضية يهتم بها المجتمع.