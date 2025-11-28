وزارة الثقافة تتعاون مع الأمم المتحدة لـ«حماية التراث»

التقت أمس أولريكا ريتشاردسون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، مع وزيرة الثقافة الليبية مبروكة عثمان، في لقاء تناول أهمية التراث الثقافي الليبي الغني ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور الثقافة كأساس للتماسك الاجتماعي والتنمية المجتمعية والاستقرار، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز التعاون القائم بين ليبيا والأمم المتحدة في حماية التراث الليبي والترويج له.

وأكدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا في الحفاظ على إرثها الثقافي وتعظيم الاستفادة منه للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن التراث الثقافي يمثل عنصرًا حيويًا في تعزيز الهوية الوطنية وتقوية الروابط بين المجتمعات الليبية.

من جهتها، أكدت وزيرة الثقافة مبروكة عثمان أهمية هذا التعاون الدولي، مشددة على ضرورة تطوير برامج لحماية المواقع التاريخية والأثرية، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا ويمثل التراث الثقافي الليبي موردًا فريدًا على الصعيد العالمي، نظراً لتنوعه بين المواقع الأثرية العتيقة، والمدن التاريخية، والفنون التقليدية، والمخطوطات النادرة، ويكتسب هذا التعاون الدولي أهمية خاصة بعد السنوات التي شهدت فيها ليبيا تحديات أمنية وسياسية أثرت على صيانة وحماية التراث الوطني.