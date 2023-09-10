وزارة الثقافة تختتم الموسم الصيفي الثقافي 2023م

اختتمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية صباح اليوم الأحد، في مدينة طرابلس، فعاليات الموسم الصيفي الثقافي 2023م في دورته الأولى، وذلك تحت شعار “تميزنا بتنوع ثقافتنا”.

وفقا لما ورد في منصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” حضر الحفل الختامي عدد من عمداء البلديات ومدير دار الفنون وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين ومديري الإدارات بالوزارة.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من الشعراء والكتاب والأدباء والفنانين بالإضافة إلى اللجان المشرفة على فعاليات الموسم الثقافي الصيفي بمنحهم شهادات تقدير عرفانا بما بذلوه من جهود لإنجاح هذا الموسم منذ انطلاق فعالياته في الأول من شهر أغسطس الماضي.