وزارة الثقافة تصدر قرارات ترقيات وتسوية أوضاع الموظفين

أصدرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، الأستاذة مبروكة توغي، يوم الأحد 18 مايو 2025، مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بتسوية أوضاع موظفي الوزارة والجهات التابعة لها، شملت ترقيات اعتيادية لكل موظف وفقًا لما يستحقه قانونيًا.

وفي هذا الإطار، تقدمت الوزارة بأحر التهاني لجميع الموظفين الذين شملتهم قرارات الترقية والتسوية، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، وداعية كافة العاملين إلى مواصلة جهودهم للنهوض بالقطاع الثقافي في ليبيا وتعزيز دوره في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل مستمر لاستكمال بقية الاستحقاقات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والتسويات لبقية موظفي الديوان والجهات التابعة، مع توجيه الشكر لأعضاء اللجنة وموظفي إدارة الموارد البشرية على جهودهم المتواصلة في خدمة الصالح العام.

كما عقدت الوزيرة مبروكة توغي، يوم أمس الثلاثاء 20 مايو 2025، اجتماعًا بمكتبها بديوان الوزارة، ضم مدير مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة ورئيس قسم شؤون الموظفين، حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل ومتابعة سلامة موظفي الوزارة والاطمئنان على أوضاعهم في ظل الأحداث الأخيرة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في متابعة أوضاع الموظفين وضمان راحتهم.