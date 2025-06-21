وزارة الثقافة تنفي صحة وثيقة مزورة وتُعلن اتخاذ إجراءات قانونية

نفت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية صحة الوثيقة المزورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور رسالة رسمية عن الوزارة موجهة إلى وزارة الخارجية بشأن محمد عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الوثيقة لا علاقة لها بالمخاطبات الرسمية المعتمدة، وتحتوي على مخالفات صريحة في الشكل والمضمون، من بينها استخدام اسم “الهيئة العامة للثقافة” بدلًا من “وزارة الثقافة والتنمية المعرفية”، بالإضافة إلى استخدام شعارات غير دقيقة، وأخطاء لغوية واضحة، وتوقيع وختم غير مطابقين للتواقيع الرسمية المعتمدة لدى الوزارة. كما تتضمن الوثيقة أسماء أشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية مثبتة بالوزارة.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الوثائق المزورة التي تهدف إلى التضليل والإساءة لمؤسسات الدولة.

وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية.