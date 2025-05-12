وزارة الثقافة تهنئ فرقة «الركح الدولي» بفوزها بجائزة أفضل ممثل بمهرجان في تونس

تقدّمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية بأسمى التهاني والتبريكات إلى فرقة الركح الدولي، بمناسبة فوزها بجائزة “أفضل ممثل” في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، والذي أُقيم بمدينة تطاوين التونسية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025.

وحاز الفنان أيمن نحول، الجائزة عن أدائه المتميز في مسرحية “حدث”، التي نالت إعجاب النقاد والجمهور، في تجسيد لما تقدمه الفرقة من مستوى إبداعي لافت.

ورغم مشاركتها بجهود ذاتية وتحمّلها تكاليف السفر والمشاركة، استطاعت الفرقة أن تفرض حضورها بتميز وإصرار، معبرةً عن روح المبادرة والإبداع لدى الشباب الليبي.

وبهذه المناسبة، جدّدت الوزارة تهانيها للفرقة وللفنان أيمن نحول، مؤكدةً دعمها المتواصل لكل المبدعين الذين يسهمون في رفع اسم ليبيا في المحافل الثقافية والفنية الدولية، ومتمنيةً لهم دوام التألق والنجاح.

يذكر ان مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما هو تظاهرة مسرحية سنوية تُعنى بفن المونودراما (المسرح الفردي)، وتُقام فعالياته في تونس، تحديدًا بمدينة تطاوين منذ دورته الأولى.

ويهدف المهرجان إلى إبراز الطاقات المسرحية الفردية، ويجمع بين عروض مسرحية من مختلف دول العالم، وورش عمل، وندوات فكرية، مما يجعله منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين في مجال المسرح.

وشهدت دورته السابعة، في مايو 2025، مشاركة واسعة من فرق وفنانين من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا، مما يعكس المكانة المتزايدة للمهرجان في الساحة الثقافية الدولية.

وفرقة الركح الدولي هي فرقة مسرحية ليبية شبابية، تأسست بهدف تقديم عروض مسرحية نوعية تعبّر عن القضايا الاجتماعية والإنسانية، بأسلوب فني راقٍ ومبتكر. تميزت الفرقة بمشاركاتها المستقلة في مهرجانات عربية ودولية، غالبًا بجهود ذاتية، ما يعكس التزام أعضائها برسالة الفن رغم التحديات.

وقدمت الفرقة خلال السنوات الماضية أعمالاً نالت إعجاب الجمهور والنقاد، وتُعد مسرحية “حدث” واحدة من أبرز إنتاجاتها، حيث حظيت بتقدير خاص في مهرجان قرطاج، ما تُوج بفوز الفنان أيمن نحول بجائزة أفضل ممثل.