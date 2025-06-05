وزارة الحج تعلن نجاح تصعيد مليون حاج إلى منى وجاهزية كاملة لـ«عرفة»

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان بن راشد النويمي، في الإحاطة الإعلامية لحج 1446، مؤشرات نجاح عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، مؤكداً الجاهزية الكاملة لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وفق الخطط المعتمدة.

وشدد الدكتور النويمي على ضرورة الالتزام بجداول التفويج المعتمدة، واستخدام وسائل النقل المخصصة، مع التنبيه على عدم التنقل مشياً بين المشاعر المقدسة حفاظاً على سلامة الحجاج.

وقال: “بدأنا بتنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وفق جداول التفويج المعتمدة، ونتوقع وصول أكثر من مليون حاج إلى مشعر منى بحلول مساء الثامن من ذي الحجة”.

وأضاف أن بطاقة “نسك” أصبحت إلزامية في كافة التنقلات داخل المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، مشيراً إلى إطلاق خدمة “نسك AI” للإجابة على استفسارات الحجاج، ضمن أكثر من 30 خدمة إضافية مخصصة لموسم الحج هذا العام.

وأكد المتحدث الرسمي على أهمية بقاء الحجاج في المخيمات بمشعر عرفات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، حفاظاً على سلامتهم وسط درجات الحرارة المرتفعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضمان موسم حج يسير بكل يسر وطمأنينة للحجاج، مع توفير أفضل الخدمات والتسهيلات.