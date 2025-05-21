وزارة الحكم المحلي تعقد اجتماعاً عاجلاً لدعم بلدية الأصابعة ومواجهة تداعيات الحرائق

عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع ضمّ وكيل الوزارة لشؤون البلديات ورئيس لجنة التعويضات، مصطفى أحمد سالم، وعميد بلدية الأصابعة، المهندس عماد المقطوف.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بسير العمل داخل بلدية الأصابعة، وسبل دعم المجلس البلدي في إدارة الأزمة، لا سيما متابعة استمرارية عمل اللجنة المكلفة بحصر المساكن المتضررة جراء الحرائق الأخيرة.

كما تم التطرق إلى احتياجات جهاز السلامة الوطنية من المعدات، والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه البلدية، بهدف وضع حلول عملية تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في البلدة.