وزارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع دولتي المجر والجزائر

ناقش مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الرحمن الهادي خمادة، مع القائم بأعمال سفير المجر لدى دولة ليبيا بيتر تشولاك، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق اللقاء “إلى تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل تولي جمهورية المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي ابتداءً من شهر يوليو الجاري 2024”.

#طرابلس | استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية السيد عبدالرحمن الهادي خمادة، بمقر الوزارة ظهر اليوم، القائم بأعمال جمهورية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤

في سياق متصل، استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين؛ “لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل آليات التعاون المشترك في عدد من المجالات، وتكثيف الجهود بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

#طرابلس | المكلف بتسير شؤون ديوان وزارة الخارجية السيد الطاهر الباعور يستقبل اليوم، سفير #الجزائر لدى #ليبيا السيد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤