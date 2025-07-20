وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية الليبية في رومانيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير ليبيا لدى رومانيا عبد المنعم العرفي، بحضور مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة أبوبكر إبراهيم الطويل.

وشهد اللقاء استعراض سير العمل بالسفارة الليبية في رومانيا، خصوصاً ما يتعلق بمتابعة شؤون الجالية الليبية، مع التأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات القنصلية، إلى جانب استعراض الأنشطة التي تقوم بها السفارة في إطار تمثيل ليبيا لدى الدولة المضيفة.

وثمّن المكلف بتسيير مهام الوزارة الجهود المبذولة، وشدد على أهمية الاستمرار في العمل والمتابعة بما يخدم مصالح المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج.