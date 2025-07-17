وزارة الخارجية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الغاشمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لا سيما تلك التي استهدفت محافظتي السويداء ودمشق.



وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومخالفة فاضحة لمبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال العدوانية تسهم في تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة برمتها.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، التي لا تزال تعاني من آثار سنوات الحرب والدمار. كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك الفوري لوقف العدوان، وضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها كدولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق في هذه المحنة، ودعمها لتطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم ضمن محيطه العربي والإسلامي.