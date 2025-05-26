وزارة الخارجية ترحّب بإعادة تفعيل القنصلية التونسية في بنغازي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بإعلان وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في بنغازي، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من ليبيا، وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة تونس على مدار عام كامل، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والجالية التونسية في المنطقة الشرقية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة تعكس إيمان البلدين بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وترسيخ التعاون السياسي والدبلوماسي بين تونس وليبيا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير التعاون في مختلف المجالات الأخرى. وشددت الوزارة على أن هذا التعاون المشترك يأتي بعيداً عن الانقسامات السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى ترسيخها خارج نطاق الشرعية السياسية والأخلاقية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دعم العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والشرعية في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وغفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استئناف نشاط القنصلية العامة للجمهورية التونسية في مدينة بنغازي الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواصل الدولة مع مواطنيها بالخارج وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من الجالية التونسية المقيمة بشرق ليبيا.

وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن البعثة التونسية ببنغازي ستتولى تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في مناطق واسعة تشمل بنغازي، الجبل الأخضر، درنة، طبرق، امساعد، جالو، البيضاء، المرج، العقورة، قمينس، إجدابيا، البريقة والكفرة.