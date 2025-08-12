وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية

استقبل الطاهر حسين، مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية في حكومة الوحدو الوطنية، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، في ديوان الوزارة بطرابلس، سفير مملكة هولندا الجديد لدى ليبيا، أريان يولينريف، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير معتمد لبلاده لدى دولة ليبيا.

ورحب حسين بالسفير الهولندي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً استعداد وزارة الخارجية لتقديم كافة الدعم والتسهيلات التي تمكّنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

بدوره، عبر السفير أريان يولينريف عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والعمل على تعميق الروابط التي تجمع الشعبين الليبي والهولندي.

هذا وتمتد العلاقات بين ليبيا ومملكة هولندا على أسس متينة من الصداقة والتعاون في مجالات متعددة تشمل السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتشكل هذه العلاقات نموذجًا للتواصل بين شمال إفريقيا وأوروبا، حيث تسعى كلا الدولتين إلى تعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.