وزارة الخارجية تشارك في أعمال الدورة العادية 41 للاتحاد الأفريقي 

ناقش وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، خلال مشاركة أعمال الدورة العادية 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2023، واختيار المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، ومتابعة عملية اصلاح هيكلية الاتحاد الأفريقي، والخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة

كما ناقش كتي، أثناء مشاركته الدورة المقامة بالعاصمة الزامبية لوكاسا، خلال عرض العديد من التقارير والملفات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية”.