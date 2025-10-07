وزارة الخارجية تشارك في حفل «اليوم الوطني لجمهورية كوريا»

تلبية لدعوة من جانغ جيهاك، سفير جمهورية كوريا لدى دولة ليبيا، شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة جمهورية كوريا بمناسبة اليوم الوطني الكوري، مساء يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

وألقى الباعور كلمة خلال الاحتفال، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يعد محطة فارقة في ذاكرة الشعب الكوري، ويُعتبر رمزًا لإرادة وطنية قوية وبداية مسيرة بناء حافلة بالكفاح والتحول، التي جعلت من كوريا قوة اقتصادية وتكنولوجية على مستوى العالم.

وأكد الطاهر الباعور أن تجربة جمهورية كوريا هي مصدر إلهام للكثير من الشعوب، بما في ذلك الشعب الليبي الذي يتطلع إلى بناء مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وكوريا، معبّرًا عن حرص ليبيا على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتوجه الباعور في ختام كلمته بأسمى التهاني إلى فخامة رئيس جمهورية كوريا، الحكومة الكورية، والشعب الكوري، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.