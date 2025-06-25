وزارة الخارجية تعقد اجتماعاً موسعاً حول آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، تناول آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا. حضر الاجتماع عدد من ممثلي البعثات الدولية والمنظمات الأجنبية، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وسفراء الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في ليبيا.

وافتتح اللقاء مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات الليبية والمنظمات الدولية لدعم الاستقرار وتحقيق الأهداف التنموية.

وشدد الباعور في كلمته التوجيهية على ضرورة احترام السيادة الوطنية والثوابت الثقافية، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إطار تعزيز بيئة عمل منظمة ومنفتحة للمنظمات الدولية.

وشهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا تناول تحديات تنفيذ أنشطة المنظمات ومقترحات لتحسين آليات التنسيق والإجراءات، حيث أكد المكلف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على معالجة هذه التحديات لضمان بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة.