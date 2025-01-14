وزارة الخارجية تكرّم أعضاء في السلك الدبلوماسي

شهد دیوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، مراسم تكريم الأعضاء في السلك الدبلوماسي، السفيران خليفة الرحيبي، تكريم لمدة عمله، وبلعيد نوارة، الذي انتهت مدة عمله، وذلك تكريماً لمسيرة العطاء المتميزة وتقديرا لما قدماه من جهود استثنائية وخدمة مثالية خلال مسيرتهما المهنية.

وخلال الحفل الذي حضره مدراء إدارات ومكاتب الوزارة عدد من الموظفين، قام وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، “بتسليم شهائد شكر وتقدير للسفيرين و المقدمة من دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى دروع تذكارية عرفانا بعملهما والذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح سير العمل”.

ويأتي هذا الحفل “في إطار اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتكريم الموظفين الذين تمتعوا بمسيرة مهنية مميزة وتركوا بصمة في تاريخ الوزارة وتشجيعا للموظفين الحاليين بأن يحذو حذو الرعيل الأول في المهنية والانضباط والتميز”.

شهد دیوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء مراسم تكريم الأعضاء السلك الدبلوماسي ، السفيران #خليفة_الرحيبي… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٥