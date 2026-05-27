الباعور: العيد مناسبة لترسيخ «قيم التكاتف» بين الليبيين

تقدم وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الباعور في تهنئة نشرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إنه يسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير وسلام وازدهار على ليبيا، وأن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد وزير الخارجية بالإنابة في رسالته أهمية هذه المناسبة الدينية في تعزيز قيم التآخي والتراحم والتكاتف بين أبناء المجتمع، في ظل تطلعات الليبيين إلى مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية.

وتأتي تهنئة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن الرسائل الرسمية التي تصدرها مؤسسات الدولة الليبية خلال المناسبات الدينية، والتي تحمل مضامين ترتبط بالدعاء للوطن وترسيخ قيم الوحدة والسلام.

الباعور يبحث مع وزير خارجية البرتغال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدولة والشؤون الخارجية في الجمهورية البرتغالية باولو رانجيل، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا والبرتغال وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية استمرار التشاور السياسي وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ويأتي هذا التواصل في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والتعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.