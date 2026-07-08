وزارة الخارجية: مستمرون في دعم عمل منظمة «الصحة العالمية»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، الأربعاء 8 يوليو 2026، وفد مكتب منظمة الصحة العالمية لدى دولة ليبيا، برئاسة ممثل المنظمة ورئيس البعثة في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، بحضور رئيس قسم الوكالات والهيئات المتخصصة بإدارة المنظمات الدولية عبدالله حجاجي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، ومواصلة التنسيق بشأن تنفيذ البرامج الصحية ذات الأولوية، بما يدعم القطاع الصحي في ليبيا ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات الصحية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آليات تطوير الشراكة في عدد من المجالات، بينها الرعاية الصحية الأولية، والاستجابة للطوارئ الصحية، وبناء القدرات، ودعم البرامج الوطنية المرتبطة بالقطاع الصحي.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين المؤسسات الليبية ومنظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وأكد الطاهر الباعور حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على توفير التسهيلات اللازمة لدعم عمل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مشيدًا بالدور الذي تؤديه المنظمة في مساندة القطاع الصحي الوطني.

من جانبه، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في ليبيا الدكتور أحمد زويتن عن تقديره للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة دعم ليبيا وتعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية لتحقيق نتائج أفضل في المجال الصحي.