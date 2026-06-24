وزارة الخارجية: نعتز بدور «المرأة» في تعزيز الحوار الدولي

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يُصادف 24 June من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (269/76).

وتقدمت الوزارة في بيانها بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى المرأة الدبلوماسية، تقديرًا لدورها الوطني والمهني في خدمة العمل الدبلوماسي وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اعتزازها بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في المجال الدبلوماسي، وما تقدمه من جهود في دعم قيم الحوار والتعاون، وترسيخ مبادئ السلام والتفاهم بين الشعوب، إضافة إلى مساهمتها في تمثيل الدولة بكفاءة واقتدار على الساحة الدولية.

كما جددت الوزارة التزامها بدعم وتمكين المرأة في العمل الدبلوماسي، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ومختلف مواقع المسؤولية، انطلاقًا من إيمانها بأن حضور المرأة يشكل ركيزة أساسية لبناء دبلوماسية أكثر شمولًا وتوازنًا وفاعلية.

واختتم البيان بالتأكيد على التقدير والاعتزاز بالمرأة الدبلوماسية في يومها الدولي، مع التمنيات لها بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة الوطن وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.