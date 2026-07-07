وزارة الخارجية: نقف مع المغرب في مواجهة «التهديدات الإرهابية»

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المملكة المغربية إحباطها، مؤكدة رفضها لأي محاولات تستهدف أمن المملكة واستقرارها أو تعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء 7 يوليو 2026، إن ليبيا تجدد موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن الإرهاب يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول وتوحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها والقضاء على أسبابها.

وأضاف البيان أن مواجهة الإرهاب تتطلب عملًا مشتركًا يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم في المنطقة والعالم.

كما أعربت دولة ليبيا عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الرباط للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وتمنت ليبيا للمملكة المغربية وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.