وزارة الداخلية: أولوياتنا دعم «العودة الطوعية» وأمن الحدود

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وبحضور وزارة الخارجية، وذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية وتوجيهات رئيس اللجنة الفنية المعنية بالهجرة وأمن الحدود.

وجاء الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة وتنفيذاً لمخرجاتها، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ برنامج ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع وتيرة رحلات العودة الطوعية بشكل منظم، وضمان تنفيذها وفق الإطار الإنساني والقانوني المعتمد.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على دعم الجهود المشتركة في هذا الملف، ومواصلة العمل على تعزيز أمن الحدود.