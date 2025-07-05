وزارة الداخلية: إنقاذ 39 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

تمكنت دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، فجر اليوم، من إنقاذ 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب قبالة الساحل الشرقي لمدينة طرابلس.

تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، بشأن تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن البحري.

وجرى تنفيذ العملية بإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، لواء البشير بالنور سليمان، حيث قام الزورق (وادي غان P301) بعملية الإنقاذ بنجاح، ونقل المهاجرين إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة بطرابلس.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا للإجراءات المتبعة.