وزارة الداخلية: استئناف حركة العبور عبر منفذ «رأس اجدير»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عودة حركة العبور عبر منفذ رأس اجدير البري إلى طبيعتها في الاتجاهين، عقب استئناف عمل منظومة الإجراءات بالجانب التونسي بعد التوقف الذي شهدته ظهر الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن المنفذ من الجانب الليبي واصل عمله بصورة اعتيادية طوال فترة التوقف، مشيرةً إلى أن تعليق حركة العبور جاء نتيجة تعطل منظومة الإجراءات في الجانب التونسي، الأمر الذي انعكس مؤقتًا على حركة المسافرين عبر المعبر الحدودي.

وأضافت الوزارة أن عودة المنظومة التونسية إلى العمل أسهمت في استئناف حركة العبور بشكل طبيعي، بما يتيح للمسافرين استكمال إجراءات الدخول والخروج عبر المنفذ دون عراقيل.

ودعت وزارة الداخلية المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً استمرار التنسيق بما يضمن انسيابية الحركة عبر أحد أهم المنافذ البرية بين ليبيا وتونس.

وكانت أوضحت صفحة “أخبار معبر رأس جدير”، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن أسباب تعطل حركة العبور في المعابر الحدودية التونسية مع ليبيا والجزائر لا يعكس الصورة الدقيقة، مؤكدة أن السبب يعود إلى عطل فني في منظومة تسجيل السيارات التابعة للإدارة المركزية في تونس العاصمة.

وبيّنت الصفحة أن هذا العطل الفني لم يقتصر على معبر رأس اجدير فقط، بل شمل عدداً من المعابر الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر، إضافة إلى بعض الموانئ البحرية، ما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة العبور في أكثر من نقطة.

وأشارت إلى أن المنظومة عادت إلى العمل بشكل طبيعي خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي سمح باستئناف حركة العبور تدريجياً وعودة الأوضاع إلى نسقها المعتاد في مختلف النقاط الحدودية.

ودعت الصفحة إلى ضرورة التثبت من المعلومات قبل تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات والتأويلات غير الدقيقة، مؤكدة أن الإجراءات في تونس تخضع لمنظومة مؤسسات رسمية وقوانين تنظيمية واضحة.

ويُعد منفذ رأس اجدير البري أحد أبرز المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، ويشهد حركة عبور يومية كبيرة للمسافرين والبضائع بين البلدين.، وتنعكس أي أعطال فنية أو إجرائية في المنظومات التشغيلية على حركة التنقل عبر المنفذ، ما يجعل استمرارية عمل الأنظمة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في ضمان انسياب حركة العبور.