وزارة الداخلية: الأوضاع في طرابلس مستقرة وندعو الموظفين للعودة إلى أعمالهم

طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، المواطنين بأن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس مستقرة وتحت السيطرة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية لضمان الأمن والنظام العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن دوريات أمنية تمركزت في عدد من المواقع الحيوية، إلى جانب توزيع عناصر شرطة النجدة والمرور على الطرقات العامة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمان وطمأنة السكان.

ودعت الوزارة جميع المواطنين، وخاصة موظفي الدولة، إلى العودة لأعمالهم والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية، مشددة على أن مراكز الشرطة مستعدة لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

هذا وتواصل الدوريات المشتركة التابعة لإدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع شرطة النجدة، تنفيذ مهامها داخل مناطق العاصمة طرابلس، مع تركيز خاص على خطوط التماس، وذلك ضمن التعليمات الصادرة بوقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك بمتابعة مباشرة من مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، وبإشراف مساعد قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، مقدم فتحي الأخضر، في إطار جهود تعزيز الاستقرار والأمن في العاصمة وضمان تطبيق وقف إطلاق النار بشكل فعال.