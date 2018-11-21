وزارة الداخلية: السلاح.. ظاهرة سلبية وهدامة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن حمل واستخدام السلاح من قبل بعض المراهقين والمتهورين، تعتبر قضية مقلقة ومزعجة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن وراء كل جريمة سلاح، موضحةً أن هذه الظاهرة السلبية بدأت تتوغل في عقول الشباب.

وأضافت قائلةً :

“هذه الآلة الفتاكة والقاتلة التي لا ترحم أحداً، والتي تساهم إلى حد كبير في انتشار الجريمة، حيث تعتبر هذه الظاهرة داخل مجتمعنا سلوك غير حضاري، ومخاطرة سلبية على الفرد والمجتمع، وتؤثر على التنمية والاقتصاد، وتشكل زعزعة للسكينة العامة، وتعدياً على أمن وحريات الأشخاص”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إن ظاهرة انتشار الأسلحة ستظل مشكلة جدية لا يجوز إهمالها في جهود بناء سلام دائم في ليبيا، بحسب البيان.

وتشكل هذه الظاهرة -بحسب البيان- خطراً كبيراً على الحياة المدنية، في ظل الاشتباكات المتكررة بين الحين والأخر والاستعمال الخاطئ للسلاح، مما يسبب في تردي الأوضاع الأمنية، وانعدام للاستقرار وهذا ساهم في تغذية الصراعات، والتي تمثل الخطر الأكبر على حياة المدنيين في ليبيا، حاضراً ومستقبلاً.

وجاء في البيان :