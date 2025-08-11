وزارة الداخلية السورية تتخذ أول إجراء بحق الفاعلين بالفيديو المسرب من «مشفى السويداء»

أعلنت وزارة الداخلية السورية متابعتها للفيديو المؤلم المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه صور داخل المشفى الوطني في محافظة السويداء، وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد لهذا الفعل الشنيع.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمحاسبة جميع الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم.

كما كُلف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، وبتوجيه من وزير الداخلية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان توقيف الجناة بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا في أعقاب انتشار مشاهد صادمة تُظهر عملية إعدام ميداني رمياً بالرصاص لأحد أفراد طاقم مستشفى السويداء الوطني، ما أثار غضباً واسعاً في سوريا.

وتظهر اللقطات أفراد الطاقم الطبي جاثين على الأرض أمام عدد من المسلحين يرتدون زيّاً عسكرياً، بينهم من يظهر بزي قوات الأمن الداخلي، ووقع عراك بين أحد أفراد الطاقم الطبي وأحد المسلحين، تبعه إطلاق نار من قبل مسلحين آخرين أدى إلى مقتل الشاب، حيث جُرّت جثته خارج الممر، مع وجود آثار دماء على أرض المستشفى.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال تاجر أسلحة في جنوب سوريا خلال عملية ليلية

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال تاجر أسلحة نشط في منطقة ترنجة بجنوب سوريا، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوات من اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 وبالتعاون مع محققي الوحدة 504.

وأوضح الجيش في بيان أن العملية التي استهدفت التاجر جاءت بناءً على معلومات استخبارية ورصد ميداني مسبق، حيث تمت مداهمة الموقع واعتقال المتهم، مع مصادرة أسلحة ضبطت خلال العملية.

وأشار البيان إلى أن القوات واصلت انتشارها في المنطقة بهدف منع تمركز العناصر المسلحة الإرهابية في الأراضي السورية، لحماية المدنيين في إسرائيل، لا سيما في منطقة هضبة الجولان.