وزارة الداخلية السورية تنفي الإشاعات عن إعدامات «أسرى النظام السابق»

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع الإشاعات التي تم تداولها عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ إعدامات جماعية بحق أسرى وموقوفين من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن هذه الأخبار “عار تماماً عن الصحة” وتهدف إلى “تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي”، مؤكداً أن ما يُنشر هو مجرد حملات إعلامية موجهة لتسيس الوضع وزعزعة الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، أشار البابا إلى تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، رغم وجود بعض الخروقات من الطرف الآخر.

وأوضح أن خروج العائلات من المحافظة جاء لأسباب إنسانية وأمنية مؤقتة، مشيراً إلى أن العودة ستكون قريبة بمجرد تأمين المحافظة وضمان سلامة السكان.

وكان الاتفاق، الذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وضع حدًا للاشتباكات الدامية بين عشائر البدو والدروز في السويداء، ما يعكس جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة.