وزارة الداخلية السورية تنفي حصار السويداء وتؤكد فتح ممرات إنسانية

نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن فرض الحكومة المؤقتة حصارًا على محافظة السويداء الواقعة جنوبي سوريا، ووصفت تلك الأنباء بأنها “كذب وتضليل”.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا، الذي أكد في تغريدة على منصة “إكس” أن الحكومة السورية عملت على فتح ممرات إنسانية لتوفير المساعدات لأهالي المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

وأضاف أن هذه الممرات تتيح أيضًا للخارجين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة الخروج المؤقت، دون أي عوائق حكومية.

وأوضح البابا أن مزاعم الحصار هي دعاية من مجموعات خارجة عن القانون تسعى لاستغلال الأزمة وفتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل وخارج البلاد بهدف إنعاش تجارة السلاح والمخدرات (الكبتاغون)، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل هذه المجموعات المسلحة.

كما أشار المتحدث إلى أن عودة عمل المؤسسات الشرعية وتطبيق سيادة القانون في السويداء يهدد وجود العصابات المسلحة، وهو ما يدفع تلك المجموعات إلى ترويج مثل هذه الأنباء بهدف حماية مصالحها الإجرامية.

يأتي هذا التوضيح في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السويداء خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت المحافظة تصاعدًا في أعمال العنف والاشتباكات بين السكان المحليين والعشائر والفصائل المسلحة، إضافة إلى التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.

وقد أدت هذه التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية الأساسية، مثل الطحين والمحروقات، إلى جانب تدهور الوضع الصحي بسبب الأضرار التي لحقت بالمشفى الوطني في المدينة وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.

من جهة أخرى، انتشرت أخبار عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حصار مفروض على السويداء ومنع وصول الإمدادات الإنسانية إليها، مع مطالب بفتح معابر إنسانية عبر الحدود مع الأردن ومناطق شمال شرق سوريا.

في سياق متصل، أطلق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان حملة إنسانية عاجلة لإغاثة محافظة السويداء، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا

من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غداً الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تطورات العلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو.

ويأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام روسي متزايد بدعم استقرار سوريا وتعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، حيث سيجري الشيباني خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس لبحث قضايا التعاون السياسي والاقتصادي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وجه دعوة رسمية للشيباني في مايو الماضي، مؤكداً حرص موسكو على تعزيز الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، ودعم الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التزام روسيا بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وسط تفاعلات إقليمية ودولية تسعى لتثبيت الاستقرار في البلاد.

اكتشاف نفطي جديد في تركيا وتصدير الغاز إلى سوريا

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة تبلغ 57 مليون برميل خلال العام الجاري في تركيا، وتقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أن تركيا ستبدأ، ابتداءً من 2 أغسطس المقبل، تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية عبر ولاية كيليس التركية، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الطاقي الإقليمي.

كما أكد بيرقدار أن بلاده ستزود سوريا بعد استكمال الإجراءات اللازمة بحوالي 900 ميغاواط من الكهرباء، ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 1.6 مليون منزل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحوّل كبير في سياسات الطاقة في سوريا، حيث وقعت الحكومة الانتقالية السورية ثلاث صفقات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي خلال أقل من خمسة أشهر منذ رحيل حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتأمين مصادر طاقة مستقرة وتحسين الوضع الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في تأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز بسبب العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي، لكن دول الخليج تعهدت بدعم الحكومة الانتقالية بمساعدات شاملة في مجال الطاقة منذ توليها السلطة.

وكانت أصدرت تركيا قرارًا رئاسيًا بتعديل نظام التعرفة الجمركية، حيث ألغت الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة من دولة قطر، منها التمر والكتان والتبغ وحجر الخفاف.

وينص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء، على تطبيق رسوم جمركية صفرية (0%) على هذه السلع، وسيتم تفعيل القرار اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.

سوريا توقع عقد استثماري مع شركة إماراتية لتطوير الإعلانات في مطار دمشق الدولي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري وشركة “فليك” الإماراتية للإعلان الطرقي عقدًا استثماريًا لإنشاء وتطوير المساحات الإعلانية في مطار دمشق الدولي، خلال حفل في مقر الهيئة بالعاصمة دمشق.

وأكد محمد المارديني، المدير التنفيذي لشركة “فليك”، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا، وتهدف إلى تقديم تجربة إعلانية عصرية تعكس وجه دمشق منذ اللحظة الأولى لوصول الزائر.

وأوضح هادي قسام، مدير الشؤون القانونية في الهيئة، أن العقد يمتد لخمس سنوات، وتم إبرامه بعد فوز الشركة في مزايدة رسمية وفق أعلى المعايير، ويأتي في إطار استراتيجية تعزيز الاستثمار في النقل الجوي.

وأشار قسام إلى أن الشراكة تسهم في تطوير البنية الإعلانية بالمطار بما يتناسب مع مكانته كبوابة رئيسية للبلاد، متوقعًا تحقيق عوائد اقتصادية وتحسين الخدمات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري أعلنت مؤخراً عن خطة لتطوير قطاع الطيران، تتضمن تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني.

الداخلية العراقية تضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون في عملية مشتركة مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن نجاح عملية مشتركة مع نظيرتها السورية، أسفرت عن ضبط أكثر من 1.35 مليون حبة من مخدر الكبتاغون، تزن نحو 2015 كيلوغرامًا، داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العملية نفذتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المختصة في سوريا، وبموافقة قضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة، استنادًا إلى جهد استخباري مكثف ومصادر دقيقة داخل شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإجرامية العاملة في تجارة المخدرات الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

يُذكر أن العراق قد أصدرت مؤخرًا 245 حكم إعدام بحق متاجرين دوليين بالمخدرات في إجراء هو الأول من نوعه.