وزارة الداخلية: العملية الانتخابية تسير بسلاسة وأجواء آمنة دون خروقات

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية تسير داخل مراكز الاقتراع بشكل منظم وسلس، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي عراقيل أو مشاكل حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في تصريحها الإعلامي رقم (2) أن مديريات الأمن والأجهزة الأمنية تنفذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين هذا الاستحقاق، حيث لم يتم رصد أي خروقات أو تجاوزات حتى اللحظة.

وأضافت أن العملية الانتخابية تجري في أجواء ممتازة داخل مختلف مراكز الاقتراع، بفضل التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، وهو ما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

وبيّنت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر ربط مباشر مع غرف العمليات الفرعية في مختلف المديريات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.

كما قامت الدوريات الأمنية بالانتشار المكثف في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية لتأمين وصول الناخبين وضمان انسياب حركة المرور.

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة للتعامل مع أي محاولة تهدف إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن للحفاظ على أجواء النظام والانضباط.