الداخلية: العملية الانتخابية سارت بسلاسة كاملة دون تسجيل أي خروقات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن انتهاء انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية موزعة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، حيث شملت المنطقة الغربية 29 بلدية، والمنطقة الشرقية 15 بلدية، والمنطقة الجنوبية 14 بلدية، وجرى التصويت في 352 مركز اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين 186,055 ناخباً.

وبحسب الوزارة، “سارت العملية الانتخابية بسلاسة كاملة، دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع، ما يعكس نجاح التدابير التنظيمية والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وأشادت وزارة الداخلية “بالدور البارز الذي قامت به عناصر الشرطة في تأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن جهودهم كانت عاملاً رئيسياً في توفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين واللجان الانتخابية على حد سواء”.