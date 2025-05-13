وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس وتدعو الموظفين للعودة لأعمالهم

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس مستقرة وآمنة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها بكفاءة في حفظ الأمن والنظام العام.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، جميع المواطنين، لاسيما الموظفين في مؤسسات الدولة، إلى العودة إلى أعمالهم والمساهمة في استئناف الحياة الطبيعية داخل العاصمة.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام منتسبيها بالعودة إلى مواقع عملهم الرسمية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز الاستقرار الأمني.

وختمت الوزارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وشعبها.

وكانت اندلعت الاشتباكات في العاصمة طرابلس في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، في حادثة هزت المدينة.

وتسببت هذه الحادثة في توترات أمنية واسعة، ما دفع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية إلى التدخل العسكري في محاولة لاستعادة الاستقرار.