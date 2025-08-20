وزارة الداخلية تؤكد توفر الوقود وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالنظام

في إطار حرصها على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، أن إمدادات الوقود متوفرة بكميات كافية في جميع محطات التوزيع، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الازدحام.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع تسير بشكل منتظم وفق خطة مدروسة، تضمن تلبية احتياجات المواطنين بطريقة عادلة ومنظمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالهدوء، والالتزام بالتعليمات الصادرة، وتفادي التجمهر أمام المحطات، حفاظاً على النظام العام وسلامة الجميع، وضمان انسيابية عملية التزويد.