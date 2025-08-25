وزارة الداخلية تبحث مع الأمم المتحدة دعم التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني

في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، عُقد صباح اليوم الاثنين بمقر ديوان الوزارة اجتماع موسع ضمّ مركز المعلومات والتوثيق وبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا، بحضور رئيس المركز وممثلين عن قسم متابعة المنظمات الدولية بمكتب وزير الداخلية.

وناقش الاجتماع سبل دعم جهود التحول الرقمي بالوزارة، واستعرض آفاق التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب، إلى جانب عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير الأنظمة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى ملف تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير حوكمة الإجراءات، وترسيخ مبادئ اللامركزية عبر الحلول الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين الخدمات الأمنية وتطوير بنيتها التحتية التقنية.