وزارة الداخلية ترحّل دفعة جديدة للمهاجرين «غير الشرعيين»

نفّذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية،عملية ترحيل دفعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجيرية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي تشرف عليه الوزارة.

وأجرت الجهات المختصة عملية الترحيل عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، واعتمدت الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، وبما يضمن احترام المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ البرنامج بوتيرة يومية، وركزت على الحد من تدفّق الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، وربطت ذلك بخططها الأمنية والتنظيمية المستمرة.

ويندرج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ضمن سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تنظيم ملف الهجرة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الداخلي واحترام الالتزامات الإنسانية والقانونية.