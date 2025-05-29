وزارة الداخلية تستأنف منافسات الدوري السداسي لكرة القدم بدون جمهور

بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، تقرر استئناف منافسات الدوري السداسي لكرة القدم، اعتباراً من الخميس 29 مايو 2025، مع منع حضور الجمهور في الملاعب.

وجاء القرار بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، والتي أثرت على المشهد العام، ما استوجب اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على الأمن العام ومنع أي تجاوزات أو خروقات قد تحدث أثناء التجمعات، والتي قد يُستغل بعضها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وضمان سير النشاط الرياضي في إطار منضبط وآمن، دون السماح بأي تصرفات قد تسيء إلى الأجواء العامة أو تُستغل من قبل بعض المخربين لإحداث خلل في الأمن والنظام العام.

هذا وتشهد العاصمة طرابلس في الفترة الأخيرة توترات أمنية متصاعدة أثرت على الحياة العامة وأثارت مخاوف بشأن استقرار الأوضاع، وضمن هذا السياق، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات احترازية لضمان الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي أعمال شغب أو تخريب قد تحدث أثناء التجمعات، ومنها مباريات الدوري السداسي لكرة القدم التي تُعد من الفعاليات الرياضية الهامة في المدينة.

وجاء قرار استئناف الدوري بدون جمهور كخطوة لضمان استمرار النشاط الرياضي في بيئة آمنة، مع تقليل فرص استغلال التجمعات لأهداف غير مشروعة، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات الحكومية العليا للحفاظ على الاستقرار.

وفي 26 فبراير الفائت، جرت قرعة “مرحلة السداسي الأول” وكذلك “مرحلة سداسي التتويج” من الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم، بشكل افتراضي.