وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر الإنتربول حول «الأمن الكيميائي» في الأردن

شارك وفد من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية في أعمال المؤتمر العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واستضافته المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو 2025.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك يمثلون 102 دولة، إلى جانب مشاركة ثماني منظمات دولية وإقليمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية المستجدة.

والمؤتمر العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة هو منتدى دولي تنظمه منظمة الإنتربول، ويُعنى بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمواد الكيميائية السامة واستخدامها في أعمال إجرامية أو إرهابية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالكشف عن هذه التهديدات ومنعها.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين الأمنيين والعلميين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية متخصصة، لمناقشة أحدث التحديات المرتبطة بالأمن الكيميائي، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الكشف والتحقيق، فضلاً عن تطوير أطر العمل المشترك لمواجهة التهديدات المتزايدة في هذا المجال.