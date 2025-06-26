وزارة الداخلية تشارك بورشة عمل دولية لدعم برامج العودة الآمنة للمهاجرين

بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، شارك ممثلون عن قسم متابعة المنظمات الدولية بمكتب الوزير في ورشة عمل فنية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) حول الهوية القانونية في سياق العودة، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في العاصمة التونسية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات لتوثيق المهاجرين ودعم برامج العودة الآمنة والكريمة، بمشاركة ممثلين عن وزارات داخلية ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب، وتونس، إلى جانب دول من غرب ووسط إفريقيا.

وناقش المشاركون التحديات المتعلقة بإثبات الهوية وآليات التنسيق مع الجهات القنصلية، وخرجوا بتوصيات لدعم السياسات الإقليمية في هذا المجال.

وجددت وزارة الداخلية الليبية تأكيدها على الالتزام بتنفيذ برامج العودة الطوعية وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، بما يضمن التوازن بين الجوانب الأمنية والإنسانية.